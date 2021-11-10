«التحالف» ينفي انسحاب القوات السعودية من اليمن: إعادة التموضع أمر معمول به

الرياض - محمد عبدالله - نفى تحالف دعم الشرعية، الأربعاء، الأنباء المتداولة عن انسحاب القوات السعودية من قوات التحالف في اليمن، قائلا إنها غير صحيحة.

وأوضح التحالف في بيان صادر عنه، أن التحرك وإعادة تموضع القوات أمر معمول به في كافة جيوش العالم، وهو ما يجري باستمرار.

وأشار إلى أن هذه التحركات تتوافق مع استراتيجية التحالف بمنطقة العمليات، وضمن إطار مرونة ومواءمة الخطط العسكرية، وبما ينسجم مع استراتجية التحالف لدعم القوات الشرعية اليمنية.

وأكد «التحالف» مجددا وقوفه مع الشعب اليمني ودعم الجيش الوطني اليمني لاستعادة الدولة والوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام يحقق الأمن والاستقرار.