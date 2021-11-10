محامٍ: يجب الابتعاد عن سيارات الإسعاف 50 مترًا وهذه غرامة المخالفين

الرياض - محمد عبدالله - قال المحامي ناصر بن طريّد، اليوم الأربعاء، إن يجب الابتعاد عن سيارات الإسعاف 50 مترًا، مشيرًا؛ لأن هناك غرامة للمخالفين تصل إلى 900 ريال.

وأضاف ناصر بن طريّد، خلال لقائه مع برنامج «الراصد»المذاع عبر فضائية «الإخبارية»، أن النظام العام نظم كل شيء بينها ضرورة الابتعاد عن سيارات الطوارئ بما فيها الإسعاف بمسافة لا تقل عن 50 مترًا، لكن للأسف ما نشاهده أقرب من ذلك بكثير.

وأكد المحامي أن المرور حدد مخالفة 900 ريال لارتكاب هذا الفعل، وبالنسبة لهذه المخالفة قد يكون هذا المبلغ بسيط، لذا يجب رصدها بنسبة 100%؛ بحيث يكتشف كل من يخالف وهنا يمكن الاستعانة بالكاميرات على سيارات الإسعاف.

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