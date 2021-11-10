السعودية من أعلى الدول استضافة للمهاجرين الدوليين

الرياض - محمد عبدالله - جاءت المملكة العربية السعودية من بين أكثر الدول استضافة للمهاجرين الدوليين بالعام 2020، والذين تجاوزت أعدادهم 281 مليون شخص حول العالم، يعيشون خارج بلدانهم الأصلية.

وجاءت المملكة في المرتبة الثالثة من حيث عدد المهاجرين الذين استقبلتهم، إذ استضافت حوالي 13 مليون مهاجر بالعام الماضي، حسب «سي إن إن».

وأظهر تقرير الهجرة الدولية لعام 2020، الصادر عن شعبة السكان بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، أن المهاجرين الدوليين يمثلون حوالي %3.6 من سكان العالم، يعيشون في 20 دولة فقط. ويشمل التقرير أحدث التقديرات والإحصاءات لعدد المهاجرين الدوليين وفقًا لمعايير معينة.

وجاءت الولايات المتحدة في صدارة القائمة، باستضافة 51 مليون مهاجر في 2020، بنسبة تعادل 18% من الإجمالي العالمي، تليها ألمانيا التي استضافت 16 مليون مهاجر. وجاءت روسيا في المرتبة الرابعة بواقع 12 مليون مهاجر، تليها بريطانيا بـ9 ملايين مهاجر.

ومن جهة أخرى، تصدرت الهند الدول ذات الشتات الأكبر في 2020، ليصل عدد المهاجرين الدوليين بها 18 مليون شخص، وشملت القائمة دول أخرى، منها المكسيك، والاتحاد الروسي ليبلغ عدد المهاجرين في كل منهما 11 مليون شخص.

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