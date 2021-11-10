23 مليونا لصيانة المتنزهات

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن مدة العقد تبلغ 36 شهرًا، وتتضمن البنود توفير عمالة وجهاز إشرافي بواقع 200 من الكوادر البشرية إلى جانب توفير 29 آلية ومعدة وسيارة لتغطية المهام المعتمدة في العقد.
يذكر أن الأمانة، ممثلةً في إدارة الحدائق والتجميل، تواصل جهودها من خلال حزمة من المشروعات لتهيئة وصيانة وتطوير المتنزهات والحدائق والمسطحات الخضراء، لتحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة في جميع مدن ومحافظات المنطقة.
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