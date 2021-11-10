شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يؤكد الوقوف بجانب الشعب والجيش اليمني لاستعادة الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اليوم ان الانباء المتداولة عن انسحاب قوات سعودية من قوات التحالف من اليمن غير صحيح.

وأضاف ان التحرك وإعادة تموضع القوات بناءً على التقييم العملياتي والتكتيكي امر معمول به في كافة جيوش العالم وهو ما يجري باستمرار ، هذه التحركات تتوافق مع استراتيجية التحالف بمنطقة العمليات و ضمن اطار مرونة وموائمة الخطط العسكرية ، وبما ينسجم مع استراتجية التحالف لدعم القوات الشرعية اليمنية. وأكد التحالف مجددا على وقوفه مع الشعب اليمني الشقيق ودعم الجيش الوطني اليمني لاستعادة الدولة والوصول الى حل سياسي شامل ومستدام يحقق الامن والاستقرار.