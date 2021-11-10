نائب وزير الدفاع يستعرض مستجدات الأوضاع مع المبعوث الأمريكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان في الرياض، مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليمن تيم ليندركينغ، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، واستعرضت الجهود المشتركة المبذولة في الشأن اليمني.

وأكد نائب وزير الدفاع خلال اللقاء التزام التحالف بقيادة المملكة بدعم الحكومة والشعب اليمني، ودفع كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي في اليمن يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق، ويحافظ على أمن المنطقة.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد آل جابر، ومدير عام مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن سيف.

كما التقى نائب وزير الدفاع في الرياض أمس، بوزير الدفاع بجمهورية العراق جمعة عناد الجبوري.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون في المجال الدفاعي، إضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

حضر اللقاء من الجانب السعودي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي، ومدير عام مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن سيف، والملحق العسكري السعودي في بغداد العميد الركن ناصر السعدون.

كما حضر اللقاء من الجانب العراقي الشقيق قائد القوات البرية الفريق ركن قاسم صالح، وقائد القوات الجوية الفريق ركن شهاب علي، ومدير عام التسليح والتجهيز مازن جاسم، ومدير عام الموازنة والبرامج قيس علي، ومدير مكتب وزير الدفاع اللواء ركن محمود ناصر، ومدير التدريب العسكري اللواء ركن طارق إبراهيم، ومدير الإعلام والتوجيه المعنوي اللواء يحيى عبدالله، والملحق العسكري العراقي في الرياض العميد داود السامرائي، ومعاون الملحق العسكري العراقي في الرياض العقيد مازن الجبوري.