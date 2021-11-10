شكرا لقرائتكم خبر أمير مكة يتسلم تقرير هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة. وهنأ الدكتور الربيعة بمناسبة تعيينه وزيرا للحج والعمرة، سائلا الله له العون والتوفيق في مهام عمله الجديد. من جهة أخرى تسلم الأمير خالد الفيصل، تقريرا عن أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة. جاء ذلك خلال استقباله في مقر الإمارة بجدة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة فؤاد العمري، الذي أطلعه على محتوى التقرير المتضمن البرامج والفعاليات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

كانت هذه تفاصيل خبر أمير مكة يتسلم تقرير هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.