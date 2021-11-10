خادم الحرمين يتلقى رسالة من أمير قطر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتسلم الرسالة، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله في ديوان الوزارة بالرياض أمس الأول، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر العطية، فيما هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية بولندا أنجي دودا، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك في برقية تهنئة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

إلى ذلك أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا، أمس الأول، برئيس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي.

واطمأن ولي العهد خلال الاتصال، على صحة رئيس الوزراء العراقي إثر العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف دولته، متمنيا له دوام الصحة والعافية، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب العراق الشقيق، حكومة وشعبا، بما يعزز أمنه واستقراره.

فيما عبر رئيس الوزراء العراقي من جهته، عن الشكر لولي العهد على مشاعره الأخوية النبيلة التي تعكس متانة العلاقة الثنائية بين البلدين الشقيقين.

كما تلقى ولي العهد، اتصالا هاتفيا، من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني في بداية الاتصال بإعلان ولي العهد عزم المملكة استهداف الوصول للحياد الصفري في عام 2060.

وأكد ولي العهد خلال الاتصال التزام المملكة بتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية في ظل توفر التقنيات الآمنة لإدارة وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

كما جرى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.