شكرا لقرائتكم خبر صيانة دورية لـ20 جسر مشاة بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت وكالة التشييد والصيانة بالأمانة عنايتها بجسور المشاة؛ نظرا لأهميتها في المحافظة على أرواح السكان وعابري الطرق، خاصة في المواقع المزدحمة التي تحتوي على كثافة سكانية عالية، حيث تختار مواقعها بدقة متناهية؛ وذلك لخدمة المشاة.
يذكر أن مكة المكرمة تحتوي على مجموعة كبيرة من جسور المشاة، يبلغ عددها نحو 20 جسرا ذات تصاميم جمالية مختلفة في الأشكال والأحجام، ومنها جسور معلقة ومزودة بالسلالم الكهربائية لتسهيل استخدامها، وهي موزعة في مختلف المواقع والشوارع الرئيسة بمكة المكرمة، وجميعها صممت وفق أفضل الطرز الهندسية التي تزيد من درجة الاستفادة منها مع المحافظة على الشكل الجمالي لها.
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