محاكم ديوان المظالم تنجز 30 ألف دعوى خلال 3 أشهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنجزت المحاكم التابعة لديوان المظالم خلال الأشهر الثلاثة الماضية 30,858 دعوى؛ كما عقد لها 59571 جلسة رقمية وبنسبة إنجاز تبلغ 53% من حجم العمل في جميع محاكم ديوان المظالم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا، حيث بلغ حجم العمل بها مجتمعة 58,272 دعوى بزيادة 7831 دعوى عن ما تم إنجازه في الربع الأول من العام الماضي 1442هـ. جاء ذلك في التقرير الربع السنوي الأول لمحاكم ديوان المظالم للعام الهجري الحالي 1443 هـ الذي اشتمل على كل تفاصيل العمل في ديوان المظالم بالأرقام للمحاكم التابعة للديوان وفق مراحل التقاضي وبالتفصيل لكل محكمة على حدة، كما أوضح التقرير أن عدد الدعاوى المقيدة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 30,077 دعوى بزيادة 7291 دعوى عن ما تم تقييده في الربع الأول من العام الماضي. محاكم ديوان المظالم خلال الأشهر الـ3 الماضية:





أنجزت 30,858 دعوى



عُقد لها 59,571 جلسة رقمية



بنسبة إنجاز تبلغ 53%



بلغ حجم العمل 58,272 دعوى



بزيادة 7831 دعوى عن الربع الأول من العام الماضي



عدد الدعاوى المقيدة بلغ 30,077 دعوى



بزيادة 7291 دعوى عن العام الماضي



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