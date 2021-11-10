شراكة طويلة الأمد مع اليونسكو لحفظ تراث وثقافة العلا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أمس، اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، لتطوير البيئة الطبيعية الثقافية والحفاظ على العمق الثقافي للمنطقة، وتعزيز التفاهم المشترك حول الأهمية العالمية للتراث.

ووقع الاتفاقية محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن فرحان، والمديرة العامة لمنظمة اليونسكو وأدوري أزولاي، ومندوب المملكة الدائم لدى اليونسكو الأميرة هيفاء آل مقرن، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة عمرو المدني، وذلك بمقر «اليونسكو» في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكد الأمير بدر بن فرحان، أهمية الاتفاقية في رحلة الهيئة الملكية لمحافظة العلا لتحقيق رؤية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الأمير محمد بن سلمان، لتصبح العلا إلى وجهة عالمية للتراث والطبيعة والفنون والثقافة.

وقال «إن توقيع هذه الاتفاقية، التي تعد الأولى من نوعها، لحظة مهمة أخرى في رحلتنا نحو تحقيق هذه الطموحات، وتعزيز العلاقة الدائمة القائمة بين المملكة والهيئة من جهة، وبين منظمة اليونسكو من جهة أخرى»، مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستعمل على ربط ماضي العلا وحاضرها بمستقبلها، من خلال الاستفادة من قوة التعليم والعلوم والثقافة، لتكون العلا أحد النماذج المحفزة للتنمية المستدامة وتحقيق التحول طويل الأمد، تماشيا مع الخطط المتضمنة في «رؤية 2030» وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

من جهتها قالت المديرة العامة لليونسكو أدوري أزولاي «تستند العلاقة القائمة بين المملكة واليونسكو إلى تاريخ طويل بدأ في العام 1946، عندما أصبحت المملكة إحدى الدول الأعضاء في منظمتنا، ويحرز التعاون بيننا اليوم خطوة مهمة أخرى إلى الأمام، بهدف مواكبة التحول الكبير في محافظة العلا».

بدورها، أشارت الأميرة هيفاء آل مقرن، إلى أن المملكة تعد موطن العديد من أهم المواقع التراثية الفريدة من الناحية الثقافية، حيث تعد العلا من أشهرها وأكثرها إلهاما؛ وبصفتها مؤسسة عالمية تحتفي بالتنوع الثقافي والتراثي وتعمل على حمايته، ستلعب اليونسكو دورا مهما في المساعدة على تعزيز التزام الهيئة الملكية لمحافظة العلا لتحقيق إمكانات منطقة العلا وشعبها واستكشاف معالمها وبيئتها الطبيعية، وذلك من خلال برامج تنموية واقتصادية متنوعة تعكس «رؤية المملكة 2030»، وجهود اليونسكو نحو التنمية المستدامة».

أبرز أهداف الاتفاقية:

