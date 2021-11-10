عروض مسرحية إبداعية بمسرح إثراء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف مسرح مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» بالظهران اليوم، الفرقة السويسرية «مامنشانز» لتقديم باقة من العروض المسرحية الإبداعية بعنوان «أنت وأنا»، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام بواقع 90 دقيقة لكل عرض. ويهدف العرض المسرحي الذي يعد الأول من نوعه في المملكة إلى تعزيز الاطلاع على العديد من الثقافات والمعارف المختلفة، وتجربة جديدة تجمع في طياتها خليطا متعددا من المشاعر بطريقة صامتة تقتصر على الحركات والإضاءات وردود الأفعال، إضافة إلى عنصر المفاجأة والخدع البصرية والدراما والإثارة.



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