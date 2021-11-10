بحث مسارات دعم وتأهيل المتعافين من الإدمان

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وتتمحور أهدافها عن الدعم المادي للمتعافين وذويهم لتجاوز أزماتهم المالية، وتأهيل المتعافين للاندماج في المجتمع ولضمان عدم عودتهم مجددا لتعاطي المخدرات، إضافة إلى دعم برامج ومشاريع التأهيل والتدريب والتوظيف الموجهة للمتعافين.
وشملت الورشة خمسة محاور رئيسة بمشاركة المختصين، تطرقت إلى الأهداف المقترحة لصندوق الدعم والتأهيل، وتحديد احتياجات الفئات المستفيدة من الصندوق، ومسارات الدعم التي يمكن أن يقدمها الصندوق، والاشتراطات، والضوابط المقترحة على الفئـات المسـتفيدة، وتوجيه الجهات التي يمكن أن تكون شريكة في تحقيق أهـداف الصندوق.
وتستهدف الورشة تطوير أعمال صندوق الدعم والتأهيل التي تتبناها اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لبناء حماية ذاتية داخل الأسر والأفراد.
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