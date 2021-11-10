22 قبة زجاجية تطرز التوسعة الثالثة بطابع هندسي وجمالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرزت التوسعة السعودية الثالثة للحرم المكي الشريف بتنفيذ 22 قبة زجاجية ذات طابع هندسي وجمالي متميز، تعكس عناية الدولة بالحرمين الشريفين، من خلال تصميم المسجد الحرام بأدق التفاصيل الهندسية المستمدة من تراثنا الإسلامي العريق، مع مراعاة مواكبة الجوانب العصرية في التصاميم، وتسخير الإمكانات التقنية لذلك، لتأتي هذه التصاميم بمنظر جمالي وعملي في آن واحد تخدم قاصدي بيت الله الحرام.

وتنوعت القباب ما بين ثابتة ومتحركة، حيث تم تنفيذ 12 قبة زجاجية متحركة، و6 قباب زجاجية ثابتة على منسوب الطابق الثاني والثاني ميزانين، و4 قباب ثابتة غير زجاجية على القاعات الوسطية الموجودة في الطابق الثاني.

وتتضمن القباب المتحركة البالغ عددها 12 قبة عملاقة تقع أعلى الممر الشرقي لمبنى التوسعة السعودية الثالثة بقطر خارجي 36م، وارتفاع داخلي 25م ووزن 800 طن مطرزة بواجهات داخلية وخارجية من الرخام والزجاج للفتحات، فيما طرزت الأسطح الخارجية بالفسيفساء الملون، والأسقف الداخلية بالخشب المرصع بالأحجار الكريمة.

وتقع القباب الزجاجية المتحركة الأخرى أعلى الأفنية الخلفية والوسطية بإجمالي 11 وحدة، بأبعاد تبلغ 28.5×17 مترا، وارتفاع خارجي 8.75 أمتار، ووزن يبلغ حوالي 300 طن، وتفتح جميعها عن طريق وحدة تحكم مركزية لتوفير التهوية الطبيعة حينما تكون درجة الحرارة مناسبة، وتفتح أوتوماتيكيا في حالة الحريق لتفريغ الدخان.

فيما تقع القباب الزجاجية الثابتة على منسوبي الطابق الثاني والثاني ميزانين بإجمالي يبلغ 6 وحدات، وأبعاد تبلغ 9×14م، وارتفاع داخلي 35.5م، وارتفاع الخارجي 2 م، ووزن حوالي 20 طنا.

ووضعت القباب الثابتة غير الزجاجية أعلى القاعات الوسطية الموجودة بالطابق الثاني بإجمالي 4 وحدات، وقطر خارجي 16.6 مترا، وارتفاع داخلي 9.6 أمتار، وارتفاع خارجي 13.6 مترا، وزن 25 طنا للوحدة بواجهات خارجية وداخلية من الرخام والزجاج للفتحات، وأسطح خارجية من الفسيفساء الملون، وأسقف داخلية من الخشب المرصع بالأحجار الكريمة.

وأكد وكيل رئاسة شؤون الحرمين للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد الوقداني، أن المسجد الحرام يحظى بعناية القيادة الحكيمة منذ تأسيس المملكة، وتتعدد شواهد هذه العناية بالحرمين الشرفين في كل المجالات، التي من شأنها إثراء تجربة القاصد والزائر وتوفير كل سبل الراحة والتيسير عليهم.

تنوع القباب:

