شكرا لقرائتكم خبر توزيع 1.2 مليون لتر من ماء زمزم داخل المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال الربع الأول من 1443هـ أكثر من مليون و200 ألف لتر من ماء زمزم داخل المسجد الحرام.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية أحمد الندوي، أن الإدارة تشرف على تنظيم عملية توزيع الحقائب الأسطوانية داخل المصليات في الأدوار المسموح بالصلاة داخلها، وتأمين مصلى الجنائز والمكبرية بالأعداد الكافية من عبوات ماء زمزم والحقائب المحمولة، وتأمين عبوات للدروس المقامة في المسجد الحرام، حيث يبدأ توزيع الماء في صحن المطاف عبر الحقائب الأسطوانية في جميع المواقع، مع مراعاة تعقيم شنط وحافظات العبوات والحقائب الأسطوانية والعربات الخاصة بتوزيع العبوات في المسارات المخصصة للطائفين.

الحقائب الأسطوانية

وبين أن مجموع ما وزع من عبوات ماء زمزم خلال الربع الأول من هذا العام 6 ملايين عبوة، مشيرا إلى أن الإدارة كثفت ضمن خدمتها للزوار والمصلين، جرى توزيعها على صحن المطاف عن طريق عربات خاصة، إضافة إلى نحو 200 شنطة في المسعى ومصلى الجنائز ومصلى ذوي الإعاقة والدور الأول وتوسعة الملك فهد، وكذلك توسعة الملك عبدالله، كما جرى دعم كل المداخل والسلالم وجميع مصليات الساحات الأمامية والخلفية بفرق الحقائب الأسطوانية، والذي يصل عددها إلى أكثر من 370 حقيبة أسطوانية، وأكثر من 1000 عامل.

وأفاد بأنه جرى توزيع أكثر من 50 عربة سقاية متنقلة على عامة شرفات المطاف بالدور الأرضي والدور الأول بسعة إجمالية 80 لترا للعربة الواحدة، مبرد وغير مبرد، فيما بلغ عدد الحقائب المحمولة على الظهر أكثر من 190 حقيبة وأكثر من 370 حقيبة أسطوانية تتسع كل حقيبة لـ10 لترات، وبلغ عدد اللترات الموزعة خلال الربع الأول أكثر من 1,205,600 لتر شملت العبوات والحقائب المحمولة.

الفتوى الصحيحة

من جهة أخرى وفرت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة شؤون إرشاد السائلين، خدمات عدة للإجابة على أسئلة قاصدي المسجد الحرام، حرصا منها على سلامة وإيصال الفتوى الصحيحة للزوار والمعتمرين عبر 17 موقعا داخل المسجد الحرام والأروقة والمداخل الرئيسة والمسعى والدور الأول، يقوم عليها عدد من القضاة وأساتذة الجامعات على مدار 24 ساعة.

وأضحت الوكالة أن عدد المستفيدين خلال الربع الأول من السنة الهجرية 1443هـ بلغ 62,247، فيما بلغ عدد الأسئلة 70,287، بينما وصل عدد المستفيدين من الفتوى عن طريق الهاتف المجاني لإجابة السائلين إلى 24,073، مشيرة إلى أن الإدارة خصصت رقمين مجانيين لإرشاد السائلين عن طريق

الهاتف المجاني: 8001222400 8001222100.

توزيع ماء زمزم خلال الربع الأول من 1443:

