رفع 76 ألف م3 من مخلفات البناء في أحياء مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت أمانة العاصمة المقدسة 76.533 م3 من مخلفات البناء والهدم في أحياء مكة المكرمة، وعالجت 47.469 م 3 من الأرصفة المتهالكة، وأعادت طلاء الأرصفة والخطوط الأرضية بمسافة 70.225 م طوليا. كما أزالت 90 مظلة مواقف سيارات مخالفة، ورفعت أكثر من 4.600 سيارة مهملة وهيكل تالف داخل الأحياء السكنية والشوارع والميادين العامَة، وذلك خلال 90 يوما ماضيا. وأوضحت الأمانة أن ذلك يأتي ضمن حملة معالجة التشوه البصري التي تنفذها تحت إشراف ومتابعة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ لتحسين المشهد الحضري وحماية المرافق العامة وأنسنة المدن والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية المقدمة، وتأمين جودة حياة رفيعة لسكان وزوار العاصمة المقدسة. وأكدت استمرار أعمال إزالة التشوه البصري بالعاصمة المقدسة بفرقها الميدانية من آليات ومراقبين ميدانيين لتحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية، وتمكين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم من خلال المحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن الملاحظات من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق بلدي.

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