تخفيض منسوب المياه السطحية لريان وكوثر جدة

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وأوضحت الأمانة أنها تعمل حاليا على تنفيذ 6 مشاريع لتصريف مياه الأمطار، إضافة لمشروع تخفيض منسوب المياه السطحية ضمن المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية تجاوزت 765 مليون ريال، حيث شملت مشروع الحفر النفقي لنفق قصر السلام (UP03)، مشروع الشبكة الفرعية لنفق السلام، مشروع حي المنار، مشروع طريق الحرمين بحي النخيل، ومشروعي حي التيسير وحي الأصالة، فضلا عن مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في الشوارع المتضررة بمدينة جدة.
يذكر أن الأمانة أكملت خلال الفترة الماضية تنفيذ 6 مشاريع لتصريف مياه الأمطار ضمن المرحلة الأولى، بتكلفة إجمالية تجاوزت 365 مليون ريال.
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