شكرا لقرائتكم خبر شهادات انتساب لطلاب الثانوية رافضي اللقاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواجه طلاب المرحلة الثانوية ممن رفضوا الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد دون مانع طبي، واضطروا للدراسة عن بعد بالكامل، خصم درجات المواظبة، علاوة على الحصول على شهادة الثانوية العامة بنظام الانتساب، مما يعني فقدان فرصة القبول بالجامعات، والتي الكثير منها يجعل الأولوية في القبول للطلاب الحاصلين على شهاداتهم بنظام الانتظام، وذلك بحسب معلومات حصلت عليها «مكة».

وأشارت المعلومات إلى أنه على الرغم من أن منح شهادات نجاح المرحلة الدراسية نهاية العام بنظام الانتساب هو لكل الطلاب الذين أكملوا 12 عاما ولم يحصلوا على اللقاح دون مانع صحي، وبالتالي تغيبوا عن مدارسهم، إلا أن التعامل مع غياب طلاب المرحلة الثانوية مختلف، حيث إن غياب الطالب يحتسب بالحصة الواحدة لكل مادة لا باليوم الواحد، فإذا تجاوز غيابه نسبة معينة يعد منقطعا عن الدراسة ويطوى قيده ما لم يتقدم بطلب التحول للدراسة منزليا، مما يعني شهادة ثانوية بنظام الانتساب.

وبينت أن تعامل بعض المدارس مع الطلاب المتغيبين لعدم حصولهم على اللقاح كان متدرجا، فبعض المدارس حرصت حفاظا على مصلحة الطالب على التواصل مع ولي أمره تكرارا لحثه على حجز موعد لابنه أو ابنته للحصول على اللقاح، حتى لا يضطروا لخصم درجات المواظبة منه، ومنحه شهادة نجاح بنظام الانتساب بنهاية العام الدراسي، وحثه على تقديم مصلحة ابنه وابنته وأن هذه مسؤوليته كولي أمر لطالب قاصر، غير أن بعض الطلاب وإن كان عددهم ليس بالكبير، ما زالوا لم يحصلوا على جرعة واحدة من اللقاح، بل إن بعض المدرسين والمدرسات والإداريين والإداريات أخذوا إجازة بدون راتب لرفضهم الحصول على اللقاح.