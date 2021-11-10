شهادات انتساب لطلاب الثانوية رافضي اللقاح

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وأشارت المعلومات إلى أنه على الرغم من أن منح شهادات نجاح المرحلة الدراسية نهاية العام بنظام الانتساب هو لكل الطلاب الذين أكملوا 12 عاما ولم يحصلوا على اللقاح دون مانع صحي، وبالتالي تغيبوا عن مدارسهم، إلا أن التعامل مع غياب طلاب المرحلة الثانوية مختلف، حيث إن غياب الطالب يحتسب بالحصة الواحدة لكل مادة لا باليوم الواحد، فإذا تجاوز غيابه نسبة معينة يعد منقطعا عن الدراسة ويطوى قيده ما لم يتقدم بطلب التحول للدراسة منزليا، مما يعني شهادة ثانوية بنظام الانتساب.
وبينت أن تعامل بعض المدارس مع الطلاب المتغيبين لعدم حصولهم على اللقاح كان متدرجا، فبعض المدارس حرصت حفاظا على مصلحة الطالب على التواصل مع ولي أمره تكرارا لحثه على حجز موعد لابنه أو ابنته للحصول على اللقاح، حتى لا يضطروا لخصم درجات المواظبة منه، ومنحه شهادة نجاح بنظام الانتساب بنهاية العام الدراسي، وحثه على تقديم مصلحة ابنه وابنته وأن هذه مسؤوليته كولي أمر لطالب قاصر، غير أن بعض الطلاب وإن كان عددهم ليس بالكبير، ما زالوا لم يحصلوا على جرعة واحدة من اللقاح، بل إن بعض المدرسين والمدرسات والإداريين والإداريات أخذوا إجازة بدون راتب لرفضهم الحصول على اللقاح.
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