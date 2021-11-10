شكرا لقرائتكم خبر تغريم منشأة تجارية نصف مليون ريال وإحالتها للنيابة العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت «الغذاء والدواء» أنها ضبطت منشأة بعد رصد منتجات يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي بادعاءات طبية مضللة للمستهلكين، وتم الوقوف على موقع سكني بالرياض تم استغلاله للقيام بتعبئة وتخزين منتجات عسل بكميات كبيرة، تبين أنها غير مطابقة للوائح الفنية وفق نتائج الاختبارات التي أجرتها الهيئة، وضبط سبعة آلاف و314 كجم من العسل، و25 ألف ملصق لبيانات منتجات مختلفة، وتسعة آلاف عبوة فارغة جاهزة للتعبئة، وتم إتلافها من قبل الجهات المختصة.
وجرى ضبط المنشأة بعد أخذ الإذن من النيابة العامة وبالتنسيق مع الضبط الإداري وبمشاركة وزارة الداخلية، وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والإسكان، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ودعت «الهيئة» المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19999) أو عبر تطبيق «طمني» التابع لها المتاح على نظامي التشغيل «IOS» و«أندرويد».
كيف ضبطت «الغذاء والدواء» المنشأة المخالفة؟
- بادعاءات طبية مضللة للمستهلكين
- رصد منتجات يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي
- الوقوف على موقع سكني بالرياض
- تم استغلاله للقيام بتعبئة وتخزين منتجات عسل بكميات كبيرة
- تبين أنها غير مطابقة للوائح الفنية وفق نتائج الاختبارات التي أجرتها الهيئة
- 25 ألف ملصق لبيانات منتجات مختلفة
- 9 آلاف عبوة فارغة جاهزة للتعبئة
- ضبط 7 آلاف و314 كجم من العسل
كانت هذه تفاصيل خبر تغريم منشأة تجارية نصف مليون ريال وإحالتها للنيابة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.