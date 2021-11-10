شكرا لقرائتكم خبر توعية طلاب الشرقية بمخاطر الألعاب الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتناول البرنامج الذي شارك فيه 50 موجها وموجهة - عن بعد - حزمة من المحاور شملت الوقوف على مفهوم الألعاب الالكترونية وأنواعها وتصنيفها، والآثار السلوكية والنفسية والتربوية والصحية من إدمان الألعاب الالكترونية، ومرتكزات برنامج التوعية بمخاطرها.
من جانب آخر وقعت إدارة تعليم الشرقية ممثلة بمكتب التعليم بالخبر أمس، اتفاقية تعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية لأحياء الخبر الشمالية «رقي» لتنفيذ برنامج «كيف تختار تخصصك الجامعي» يستفيد منه 5000 طالب من المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية والأهلية بقطاع التعليم بالخبر، بهدف مساعدة الطلاب على اختيار الاختصاص المناسب بشكل علمي، من خلال توضيح المبادئ الأساسية لاختيار الاختصاص وكيفية مطابقته مع ميول وقدرات الطالب من أجل اتخاذ القرار الصحيح، إضافة إلى التعريف بالاختصاصات الجامعية والفرق بينها.
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