معسكر للتخطيط المهني للمستجدين بجامعة طيبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت جامعة طيبة بالمدينة المنورة ممثلة في الكلية التطبيقية أمس فعاليات معسكر التخطيط المهني الأول «طريق الوصول لوظيفة المستقبل» وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية التطبيقية بالجامعة. ويسعى المعسكر الذي استهدف الطلاب والطالبات المستجدين في الكلية وفروعها، لصناعة مواطن منافس عالميا وفق برنامج تنمية القدرات البشرية لرؤية المملكة 2030، وهو أحد المبادرات الاستراتيجية للكلية التطبيقية بالجامعة كما أنه يمكن المشاركين من اكتشاف الميول المهنية وتصميم خطط بناء القدرات المهنية لوظائف المستقبل وإعداد الخطة التدريبية السنوية لتطوير القدرات المهنية للمشاركين.



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