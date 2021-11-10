ورشة عمل عن تحديات تقنيات الطائرات بدون طيار في المملكة

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وتأتي هذه الورشة في إطار سعي الهيئة لاستطلاع رأي العملاء من المستفيدين والمستخدمين في القطاع وعن آلية إصدار التصاريح في أعمال المسح والتصوير، بهدف تطوير وتحسين جودة الأعمال.
وتضمنت الورشة التي عقدت في مقر الهيئة إضافة إلى إتاحتها عبر الاتصال المرئي، 7 محاور استعرض فيها نبذه عامة عن الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والدور الحالي الذي تمارسه المتعلق بالطائرات بدون طيار مع الاستراتيجيات المستقبلية، كما شاهد الحضور عددا من أنواع الطائرات بدون طيار التي جرى عرضها، مستمعين إلى شرح عن تقنيات تلك الطائرات واستخداماتها.
يذكر أن الهيئة تعمل على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق به في المملكة، والارتقاء به، والإشراف عليه، ومراقبته بما يحقق الجودة وتحسين الأداء، كما تقوم باعتماد وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية.
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