فتح باب القبول للبكالوريوس التقني باتصالات جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت كلية الاتصالات والالكترونيات بجدة عن فتح باب القبول والتسجيل لدرجة البكالوريوس التقني الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني من العام الجاري للطلاب الراغبين والحاصلين على دبلوم الحاسب الآلي، ودبلوم الالكترونيات، ودبلوم الاتصالات، وذلك حتى تاريخ 11/4/1443هـ. وأوضح عميد الكلية المهندس خالد الغامدي، أن القبول في البكالوريوس الصباحي يخضع لعدة معايير، بينما يتم قبول المتدربين المتفرغين جزئيا أو كليا في البكالوريوس المسائي والحاصلين على مؤهلات دبلوم كليات الاتصالات، ودبلوم الكليات التقنية أو ما يعادله في الاختصاصات المذكورة.



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