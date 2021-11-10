اخبار الخليج – وزير شؤون الدفاع يستقبل وفداً من هيئة القضاء العسكري بالقوات المسلحة بجمهورية مصر العربية الشقيقة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع في مكتبه بالقيادة العامة صباح اليوم، وفدا من هيئة القضاء العسكري بالقوات المسلحة بجمهورية مصر العربية الشقيقة برئاسة العميد حازم حسب النبي عبدالجيّد رئيس قضاء هيئة الشؤون المالية. ورحب سعادة وزير شؤون الدفاع بوفد هيئة القضاء العسكري المصري، مشيداً سعادته بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة والمتميزة التي تربط مملكة البحرين بجمهورية مصر العربية الشقيقة. حضر اللقاء اللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية.

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