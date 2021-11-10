قبل موقعة أستراليا.. “المناطق” تطرح مبادرة لتخصيص ساعتين من دوام الخميس لمتابعة مباراة الأخضر

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

ينتظر الملايين من عشاق الأخضر يوم غد الخميس، المباراة الحاسمة أمام أستراليا في إطار منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات، من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وفي هذا الإطار تطرح “المناطق” مقترح بتخصيص ساعتين من دوام يوم غد لمتابعة مباراة المنتخب.

مباراة فارقة

ولعل أهمية المباراة التي تجمع بين المنتخب الوطني ونظيره الأسترالي، في أن المباراة تضمن التأهل للنهائيات، ومن هنا تدعو صحيفة “المناطق” كل الشركات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص إلى الاستجابة لرغبة جماهير الأخضر، وتخصيص ساعتين من الدوام لمشاهدة المباراة.

موقف الأخضر

ويحتل الأخضر صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة 12 نقطة بعد الفوز في 4 مباريات، فيما يأتي سوكرزو بالوصافة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وخسارة.

موعدة مباراة السعودية ضد أستراليا

وتنطلق مباراة منتخب المنتخب وأستراليا يوم غد الخميس المقبل 11-11-2021 غند الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت السعودية، الحادية عشر بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الأخضر واستراليا

وسيتم نقل المباراة تلفزيونيًا عبر شاشة قنوات ssc السعودية التي توفر خدمة مميزة للمشاهدين بوجود استديو تحليلي يضم نجوم الكرة العربية وفقة تحليلية للحكام.

تاريخ المواجهات بين الأخضر أستراليا

وستكون مباراة الخميس، هي الأولى للمنتخب الأسترالي على ملعبه ووسط جمهوره منذ نحو عامين وذلك بسبب الظروف الصحية التي مرت بها البلاد خلال فترات ماضية.

ودائمًا ما تشهد مباريات المنتخب مع أستراليا إثارة كبيرة وندية قوية نظرًا لقوة العناصر الفنية في قائمة المنتخبين ووجود مدربين كبار على خطوط الملعب.

وتعثر الأخضر أمام استراليا، فلم يستطيع الفوز على منافسه الأسترالي في العديد من المرات، حيث تقابلا في 4 مواجهات سابقة، تمكن منتخب أستراليا من تحقيق الفوز في 3 مناسبات مقابل تعادل وحيد.

وتتحمل قائمة الأخضر في مباراة مسئولية انتزاع الانتصار الأول في تاريخ المنتخب القميص العربي من الملاعب الأسترالية.

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تشكيل الأخضر أمام أستراليا

من المتوقع أن يحافظ المدرب الفرنسي هيرفي رينارد على القوام الأساسي للأخضر الذي شارك في المواجهات الماضية وحقق خلالها الفوز وتصدر المجموعة.

وسيتواجد محمد العويس في حراسة المرمى، وأمامه رباعي مكون من سلطان الغنام وعبدالإله العمري وعبدالله مادو وسعود عبدالحميد.

وسيعتمد مدرب منتخب السعودية على ثنائي ارتكاز عبدالإله المالكي ومحمد كنو، وأمامهما سلمان الفرج، وسامي النجعي وفهد المولد وستواجد صالح الشهري كقلب هجوم.

فوز الأخضر يضمن التأهل

وفي حال فاز الأخضر في المباراة فإن ذلك يعني التأهل للنهائيات ومواصلة سلسلة اللاهزيمة في مشوار المدرب الفرنسي المتميز هارفي رينارد.