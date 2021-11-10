محمد بن مسعود - الدمام - كشف المتحدث باسم قوات التحالف العربي باليمن العميد تركي المالكي حقيقة انسحاب القوات السعودية من قوات التحالف باليمن. وأكد قائلا: “غير صحيحة فالتحرك وإعادة تموضع القوات أمر معمول به في كافة جيوش العالم”. وكانت قوات التحالف قد اعترضت صباح اليوم 3 صواريخ بالستية تم إطلاقها نحو جنوب المملكة.

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف ينفي انسحاب القوات السعودية من اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.