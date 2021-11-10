الجمعية السعودية للكيمياء السريرية تنظم المؤتمر الدولي الثالث

الرياض - محمد عبدالله - تنظم الجمعية السعودية للكيمياء السريرية المؤتمر الدولي الثالث في مؤتمرها السنوي السابع بالفترة بين 30 نوفمبر 2021 إلى 3 ديسمبر على المنصات الافتراضية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للكيماء السريرية والاتحاد العربي للبيولوجياء السريرية وعدد من الجمعيات المحلية وبحضور أكثر من أربعة عشر متحدثا دوليا وكذلك ثمانية متحدثين من مختلف الدول العربية.

وخصص المؤتمر يوما للسموم لما لها من أهمية في طرق الفحص والتشخيص بالمختبرات، باستخدام أحدث التقنيات واليوم الثاني حول طرق تشخيص الأمراض المزمنة مثل أمراض الكلى والسكري وأمراض القلب وهشاشة العظام وجلسة عن دور المختبرات الخاصة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وكذلك تطبيق الذكاء الإصطناعي بالمختبرات.

ويوجد جلسة خاصة عن أحدث المستجدات في نقاط الرعاية للأجهزة المستخدمة خارج المختبر والقريبة من المرضى، ويوجد معرض مصاحب للمؤتمر وورش عمل و تشجع الجمعية في هذا المؤتمر الباحثين لتقديم محاضرات أو ملصقات علمية وخصصت جوائز تشجيعية لأفضل محاضرة وملصق علمي.

كما رفعت الجمعية شكرها لهيئة التخصصات الصحية لاعتمادها 23 ساعة تعليمية، داعية العاملين والمهتمين في الكيمياء السريرية والمختبرات بحظور المؤتمر والإستفادة من مايطرحه من اخر المستجدات العلمية وللراغبين في التسجيل و حضور المؤتمر عبر الرابط الالكتروني المخصص في موقع الجمعية وحسابها على تويتر .