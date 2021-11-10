خبير نفسي يوضّح حقيقة ارتباط الاضطرابات النفسية بالأمراض العضوية

الرياض - محمد عبدالله - أكد خبير الإرشاد النفسي والأسري الدكتور عبدالرحمن العازمي، وجود علاقة تربط الأمراض العضوية بالاضطرابات النفسية.

وقال العازمي، خلال لقائه مع برنامج سيدتي، المذاع على قناة روتانا خليجية: كل الأمراض التي لا يعالجها الطبيب يكون منشأها نفسيًا.

وأضاف: عندما لا تجد الاضطرابات والمشكلات النفسية من يخرجها من منطقة اللا شعور ويفرغها تبحث عن نقطة معينة في الجسم وتتمركز فيها وتظهر على هيئة مرض عضوي، وعندما يذهب المصاب إلى الأطباء ويتم الفحص لن يجدوا مشكلة عضوية واضحة هو فقط تأثير المشكلات النفسية التي قد تظهر في صورة آلام بالبطن أو الظهر وغيرها.

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