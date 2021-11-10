الحربي رئيسًا تنفيذيًّا لمركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»

الرياض - محمد عبدالله - أصدر مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» برئاسة وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني اليوم، قرارًا بتعيين حسين يحيى الحربي رئيسًا تنفيذيًّا للمركز.

ويمتلك الحربي خبرة مهنيّة في تطوير الأداء الحكومي، حيث عمل مديرًا عامًا للتطوير والأداء في مكتب تحقيق الرؤية بوزارة العدل؛ كما عمل أمينًا عامًا لفريق تطوير المرفق العدلي، إضافة إلى إشرافه على قيادة التطوير والتخطيط والتنفيذ لمحافظ ومبادرات المجلس الأعلى للقضاء، إلى جانب إشرافه على مشروع مركز الاتصال الموحّد بوزارة العدل.

كما تقدم مجلس إدارة المركز بالشكر للرئيس التنفيذي السابق تركي الخليف على ما بذله من عطاء وما حققه من إنجاز خلال فترة رئاسته، التي تمكّن خلالها المركز من تدشين عملياته وفق المخطط الزمني المستهدف له ضمن برنامج التحول الوطني، كما نجح المركز خلال تلك الفترة في تعزيز مستوى خدمة المستفيدين ودعم المنظومة العدلية وتحقيق معايير أداء عالية، ومنها تخفيض متوسط مدة التصفية إلى (82) يومًا؛ حفاظًا على قيم الأصول وتسريعًا لاستيفاء الحقوق.

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