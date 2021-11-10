الزعاق يحدد موعد انتهاء موسم الغوص على مغارات اللؤلؤ

الرياض - محمد عبدالله - كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق عن انتهاء موسم الغطس على مغارات اللؤلؤ.

وقال الزعاق، ببرنامجه على قناة العربية: "خلال هذه الأيام ينتهي موسم الغوص على مغارات اللؤلؤ".

كما حدد خبير الأرصاد الجوية 3 أسباب لغلق موسم الغوص، قائلًا: وموسم الغوص على مغارات اللؤلؤ يقفل لعدة أسباب منها:

1 انتشار الأسماك المفترسة مثل أسماك القرش والقناديل.

هيجان مياه البحر في الخليج العربي وبحر عمان وبحر العرب.

برودة المياه في قعر البحر ما يجعل الغواص لا يستطيع تحمل برودة المياه.

ونصح الزعاق عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر بتجنب السباحة في تلك الأوقات، قائلًا: خلال هذه الأيام يستلزم تجنب السباحة في البحر وكذلك المسابح المكشوفة وخاصة في الليل فهو مضر بالأجساد مع وجود الهواء والعرب يقولون(تجنبوا البرد في أوله وتلقوه في آخره فإنه يفعل في الأجساد كفعله في الأشجار فأوله محرق وآخره مورق).

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