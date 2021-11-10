القبض على مواطن أحرق سيارة آخر

الشورى: تمكين القطاع الخاص من تشغيل المدن الصناعية الحالية وافق مجلس الشورى على قرار يتضمن قيام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بإعداد خطة تنفيذية لتمكين القطاع الخاص من تشغيل... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 05 ربيع الثاني 1443 هـ 05 ربيع الثاني 1443 هـ

أجهزة تتبع لمركبات النفايات أكملت أمانة منطقة الرياض تركيب الأجهزة على جميع المركبات لمتابعة سير الأعمال، بهدف تحسين مستوى الرقابة، والحد من أي تجاوزات مخالفة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 05 ربيع الثاني 1443 هـ 05 ربيع الثاني 1443 هـ

بحر أبو سكينة تتصدر كميات الأمطار قالت وزارة البيئة والزراعة والمياه إن أعلى كمية أمطار هطلت اليوم الأربعاء كانت في بحر أبو سكينة بمنطقة عسير⁩، وذلك ضمن مؤشر قياس... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 05 ربيع الثاني 1443 هـ 05 ربيع الثاني 1443 هـ

إطلاق عدد من الغزلان والمها العربي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية أعلن وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف عن إطلاق عدد من... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 05 ربيع الثاني 1443 هـ 05 ربيع الثاني 1443 هـ

إحالة مواطن للنيابة بعد اعتدائه على زوجته صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يعتدي على... المدينة المنورة :دوت الخليج المدينة المنورة :دوت الخليج 05 ربيع الثاني 1443 هـ 05 ربيع الثاني 1443 هـ

منذ بداية الجائحة.. أول رحلة برية لأداء العمرة من الأردن إلى السعودية قال أمين سر جمعية "وكلاء السياحة والسفر" في الأردن كمال أبو دياب إن أول حافلة برية لأداء العمرة ستنطلق السبت من الأردن باتجاه... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 05 ربيع الثاني 1443 هـ 05 ربيع الثاني 1443 هـ

107 مليارات للمستفيدين في حساب المواطن أودع، اليوم الأربعاء، برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 05 ربيع الثاني 1443 هـ 05 ربيع الثاني 1443 هـ

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