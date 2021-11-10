اخبار السعوديه

القبض على مواطن أحرق سيارة آخر

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الشورى: تمكين القطاع الخاص من تشغيل المدن الصناعية الحالية

وافق مجلس الشورى على قرار يتضمن قيام الهيئة للمدن الصناعية ومناطق التقنية بإعداد خطة تنفيذية لتمكين القطاع الخاص من تشغيل...

fd025f1150.jpgالرياض: دوت الخليج
8944ce11dd.jpg05 ربيع الثاني 1443 هـ

أجهزة تتبع لمركبات النفايات

أكملت أمانة منطقة الرياض تركيب الأجهزة على جميع المركبات لمتابعة سير الأعمال، بهدف تحسين مستوى الرقابة، والحد من أي تجاوزات مخالفة...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png05 ربيع الثاني 1443 هـ

بحر أبو سكينة تتصدر كميات الأمطار

قالت وزارة البيئة والزراعة والمياه إن أعلى كمية أمطار هطلت اليوم الأربعاء كانت في بحر أبو سكينة بمنطقة عسير⁩، وذلك ضمن مؤشر قياس...

icon-byline.pngأبها :دوت الخليج
icon-clock.png05 ربيع الثاني 1443 هـ

إطلاق عدد من الغزلان والمها العربي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

أعلن وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف عن إطلاق عدد من...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png05 ربيع الثاني 1443 هـ

إحالة مواطن للنيابة بعد اعتدائه على زوجته

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يعتدي على...

icon-byline.pngالمدينة المنورة :دوت الخليج
icon-clock.png05 ربيع الثاني 1443 هـ

منذ بداية الجائحة.. أول رحلة برية لأداء العمرة من الأردن إلى السعودية

قال أمين سر جمعية "وكلاء السياحة والسفر" في الأردن كمال أبو دياب إن أول حافلة برية لأداء العمرة ستنطلق السبت من الأردن باتجاه...

icon-byline.pngمكة المكرمة :دوت الخليج
icon-clock.png05 ربيع الثاني 1443 هـ

107 مليارات للمستفيدين في حساب المواطن

أودع، اليوم الأربعاء، برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين...

icon-byline.pngالرياض : دوت الخليج
icon-clock.png05 ربيع الثاني 1443 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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