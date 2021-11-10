أجهزة تتبع لمركبات النفايات

وأكدت أن مراقبة سير أعمال النظافة وفق أحدث التقنيات وتعزيز مستوى الرقابة عليها، يأتي انطلاقًا من التزامها بتوفير بيئة صحية وآمنة للسكان والزوار.
يشار إلى أن أمانة الرياض ألزمت ناقلي النفايات بتركيب أجهزة تتبع للمركبات داخل المدينة، ارتقاءً بكفاءة أعمال النظافة , واهتمامًا بنظافة المدينة، حيث ترفع فرق مخصصة بشكل يومي النفايات وفق جدول زمني محدد يغطي كامل المناطق.
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