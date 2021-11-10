بحر أبو سكينة تتصدر كميات الأمطار

وشمل الرصد مناطق مكة المكرمة وعسير والباحة، حيث تصدرت عسير من حيث كميات الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية.
يذكر أن بحر أبو سكينة هي قرية وإحدى مراكز محافظة محايل التابعة لمنطقة عسير في أقصي الجنوب الغربي للمملكة العربية السعودية، وتقع جنوب مدينة أبها بنحو 130 كيلومترا.
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