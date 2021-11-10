بحر أبو سكينة تتصدر كميات الأمطار

قالت وزارة البيئة والزراعة والمياه إن أعلى كمية أمطار هطلت اليوم الأربعاء كانت في بحر أبو سكينة بمنطقة عسير⁩، وذلك ضمن مؤشر قياس كميات الأمطار التي هطلت على مناطق ومدن ومحافظات المملكة من الساعة 9 صباحا يوم الثلاثاء 9/ 11/ 2021 وحتى الساعة 9 صباحا اليوم الأربعاء 10/ 11/ 2021 .

وشمل الرصد مناطق مكة المكرمة وعسير والباحة، حيث تصدرت عسير من حيث كميات الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يذكر أن بحر أبو سكينة هي قرية وإحدى مراكز محافظة محايل التابعة لمنطقة عسير في أقصي الجنوب الغربي للمملكة العربية السعودية، وتقع جنوب مدينة أبها بنحو 130 كيلومترا.