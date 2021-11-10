السعودية | مواطنة تبتكر جهازًا قادرًا على اكتشاف أنواع متعددة من السرطانات (فيديو)

قالت د. دانا السليمان، مبتكرة وأكاديمية بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، إنها توصلت إلى جهاز قادر على اكتشاف أي نوع من أنواع السرطانات

وأضافت “السليمان” خلال حديثها لبرنامج “سيدتي” على “روتانا خليجية”، اليوم الأربعاء: “استطعت ابتكار الجهاز الذي يمكنه باستخدام بعض المواد السائلة أن يكتشف أنواع متعددة من السرطانات، وفي المستقبل من الممكن أن يتطور الابتكار ويذهب لأبعد من ذلك”.