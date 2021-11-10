شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. إطلاق 70 من ظباء الريم و 20 من المها بمحمية الملك عبد العزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، اليوم، المحمية، كما تم إطلاق عدد 70 من ظباء الريم، و 20 من المها العربي ( الوضيحي ).

ويأتي إطلاق هذه الأنواع من الكائنات الفطرية ضمن إطار جهود المحمية بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والقوات الخاصة للأمن البيئي، في إعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض، ولما لها من دور كبير في النظام البيئي، كما أنها تمثل جزءً من التراث الحضاري والتراث الطبيعي للمملكة وتسهم في إعادة التوازن البيئي.