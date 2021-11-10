شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تُسلّم 20 ألف نسخة من ترجمات القرآن لجيبوتي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عدد (20.000) ألف نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم باللغة العفرية، لسفارة المملكة في جيبوتي، وذلك ضمن تفعيل المذكرة التنفيذية بين الجانبين الموقعة في السابع من شهر ربيع الثاني 1441هـ بمدينة الرياض.

يذكر أن البرنامج التنفيذي لمُذكّرة التفاهُم بين الوزارتين في مجال الشؤون الإسلاميّة، قد تضمن عدة بنود منها تزويد وزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جمهورية جيبوتي بنسخ من المصحف الشريف وترجمة معانيه، وإصدارات الوزارة من المطبوعات والكتب، وتبادل الدعوات لحضور الندوات والمؤتمرات الإسلامية ومسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره التي تعقد في البلدين.