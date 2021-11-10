السفير الفلبيني ينوه بكفاءة الأجهزة الصحية السعودية في التعامل مع "كورونا"

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن المملكة قدمت نموذجاً لافتاً للعالم

عبر سفير الفلبين لدى المملكة عدنان النتو، عن اعتزازه بالنجاحات التي حققتها المملكة عبر أجهزتها الصحية ومستشفياتها في التعاطي مع جائحة كورونا، مبينًا أن الرياض نجحت بامتياز وقدمت للعالم نموذجاً لافتاً تعاملاً ومساعدة صحية، ومنح لقاحات للدول المحتاجة والمتعثرة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سفير الفلبين لمستشفى عبيد التخصصي، ولقائه الدكتور محمد العرنوس المدير العام؛ حيث اطلع السفير عدنان النتو على آلية التعامل التي تمت مع مرضى كورونا والإجراءات التي اتخذت.

وأبدى سعادته بالجهد المبذول على كل الأصعدة، كما قام برفقة الدكتور محمد العرنوس بتكريم الأطقم التمريضية التي أسهمت في هذا النجاح، وجرى تكريم الوفد الزائر بالدروع والهدايا التذكارية في الحفل المقام بهذه المناسبة.