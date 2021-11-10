شرطة القصيم تضبط مواطنًا أشعل النار في مركبة آخر

محمد بن مسعود - الدمام - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من القبض على مواطن أتلف مركبة آخر، بإشعال النار فيها لخلافٍ سابق بينهما، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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