«منظّم المياه» يطلق حملته التعريفية «عشانك»

محمد بن مسعود - الدمام - أطلق منظّم المياه اليوم، حملته التعريفية «عشانك» التي تهدف إلى التعريف بمنظّم المياه وعن أهم خدماته المقدمة لمزودي خدمة المياه والمستفيدين في المملكة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات المياه. وأشار المنظّم إلى أنه يمكن للمستفيدين ومزودي خدمات المياه التواصل عبر منصة «تصعيد الشكاوى» أو على حساب تويتر @REGULATOR_WATER أو على الرقم الموحد 939، وذلك لتحقيق التوعية الشاملة على أكمل وجه بما يحفظ حقوقهم وواجباتهم، داعية إلى الاطلاع على أول دليل لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي بالمملكة، الذي يُعد المرجع الأساس لمقدمي الخدمة عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3stvuSc.

يذكر أن أحد مهام منظّم المياه متابعة أداء مزودي الخدمة في توفير إمدادات المياه بشكل آمن، وموثوقية، وضمان تحقيق الجودة لحصول كل مستفيد على المياه بما يكفل حماية حقوق الجميع.