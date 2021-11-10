ذكرت صحيفة “لو أوبنيون” الفرنسية، اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس إيمانويل ماكرون حاول بداية الأسبوع، الاتصال هاتفياً بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لكن محاولاته باءت بالفشل.
وأضافت أن “ماكرون” حاول الاتصال هاتفياً مع “تبون” ليقنعه بالحضور إلى “مؤتمر باريس حول ليبيا” المزمع عقده في 12 نوفمبر في العاصمة الفرنسية، إلا أن الرئيس الجزائري لم يرد على مكالمات نظيره الفرنسي، وفقاً لـ”روسيا اليوم”.
وبينت “لو أوبنيون” أنه بعد فشل “ماكرون” في التواصل مع “تبون”، اضطرت الرئاسة الفرنسية إلى التوجه للقنوات الدبلوماسية الرسمية عن طريق إرسال الدعوة الرسمية عن طريق البريد الرسمي بالجزائر.
ولفتت إلى أن الرئيس الفرنسي يحاول إصلاح علاقته مع الرئيس الجزائري بعد تصريحاته المسيئة للجزائر شعباً وقيادة.
صحيفة فرنسية: الرئيس الجزائري رفض الرد على مكالمات هاتفية لـ”ماكرون”
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-11-10
ذكرت صحيفة “لو أوبنيون” الفرنسية، اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس إيمانويل ماكرون حاول بداية الأسبوع، الاتصال هاتفياً بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لكن محاولاته باءت بالفشل.
وأضافت أن “ماكرون” حاول الاتصال هاتفياً مع “تبون” ليقنعه بالحضور إلى “مؤتمر باريس حول ليبيا” المزمع عقده في 12 نوفمبر في العاصمة الفرنسية، إلا أن الرئيس الجزائري لم يرد على مكالمات نظيره الفرنسي، وفقاً لـ”روسيا اليوم”.
وبينت “لو أوبنيون” أنه بعد فشل “ماكرون” في التواصل مع “تبون”، اضطرت الرئاسة الفرنسية إلى التوجه للقنوات الدبلوماسية الرسمية عن طريق إرسال الدعوة الرسمية عن طريق البريد الرسمي بالجزائر.
ولفتت إلى أن الرئيس الفرنسي يحاول إصلاح علاقته مع الرئيس الجزائري بعد تصريحاته المسيئة للجزائر شعباً وقيادة.
10 نوفمبر 2021 – 5 ربيع الآخر 1443
07:51 PM
“إيمانويل” يحاول إصلاح العلاقة بعد تصريحاته المسيئة
ذكرت صحيفة “لو أوبنيون” الفرنسية، اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس إيمانويل ماكرون حاول بداية الأسبوع، الاتصال هاتفياً بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لكن محاولاته باءت بالفشل.
وأضافت أن “ماكرون” حاول الاتصال هاتفياً مع “تبون” ليقنعه بالحضور إلى “مؤتمر باريس حول ليبيا” المزمع عقده في 12 نوفمبر في العاصمة الفرنسية، إلا أن الرئيس الجزائري لم يرد على مكالمات نظيره الفرنسي، وفقاً لـ”روسيا اليوم”.
وبينت “لو أوبنيون” أنه بعد فشل “ماكرون” في التواصل مع “تبون”، اضطرت الرئاسة الفرنسية إلى التوجه للقنوات الدبلوماسية الرسمية عن طريق إرسال الدعوة الرسمية عن طريق البريد الرسمي بالجزائر.
ولفتت إلى أن الرئيس الفرنسي يحاول إصلاح علاقته مع الرئيس الجزائري بعد تصريحاته المسيئة للجزائر شعباً وقيادة.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة فرنسية: الرئيس الجزائري رفض الرد على مكالمات هاتفية لـ"ماكرون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.