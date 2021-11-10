رئيس جامعة حائل يدشن مبادرة “جامعة حائل خضراء”، تفاعلاً مع مبادرة “السعودية الخضراء”

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

دشّن رئيس جامعة حائل، الأستاذ الدكتور راشد بن مسلط الشريف، وبحضور أعضاء مجلس الجامعة، مبادرة “جامعة حائل خضراء”، وذلك في إطار تفاعل جامعة حائل مع مبادرة “السعودية الخضراء” التي أطلقها صاحب السموّ الملكي سموّ الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد- حفظه الله- والتي تشمل تشجير مساحات واسعة داخل المدينة الجامعية.

وأوضح رئيس جامعة حائل، أن هذه المبادرة تأتي تفاعلاً واستجابة لمبادرة “السعودية الخضراء” التي تعدّ إحدى المبادرات المهمة التي تحقق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 ، وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين جودة الهواء، وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي، وزيادة نسبة المساحات الخضراء، إضافة إلى كونها تسهم بشكل كبير وفعال في نشر ثقافة الوعي البيئي بين كافة شرائح المجتمع بأهمية التشجير والمحافظة عليه.

وبيّن الدكتور الشريف أن الجامعة تسعى إلى توجيه جهودها وإمكاناتها لتحقيق جامعة خضراء، مؤكدًا أهمية الأهداف المناخية والبيئية، ودور الغطاء النباتي والمناطق الخضراء في تحسين البيئة من خلال إسهامها في إزاحة الانبعاثات الكربونية، وزيادة نسبة الأكسجين، وتحسين جودة الهواء.