بايدن: معدلات البطالة تراجعت 70% في عهدي

محمد بن مسعود - الدمام - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن معدلات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 70 في المئة منذ تولي منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي.

جاء ذلك في تدوينة على “تويتر”، اليوم الأربعاء، قال فيها إن معدلات البطالة شهدت تراجعا مستمرا خلال الـ 6 أسابيع الماضية حتى وصلت نسبة التراجع عما كانت عليه قبل توليه السلطة إلى 70 في المئة.

وتابع: “البطالة تراجعت بصورة كبيرة في عهدي بمعدل هو الأسرع منذ خمسينيات القرن الماضي”، مضيفا: “أمريكا استعادت قوتها العاملة مجددا”.

ويتبنى بايدن، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، سياسات اقتصادية تدعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة الأمريكية وتعتمد سياسة ضريبية تهدف إلى جعل الأثرياء يدفعون ما يصفه بـ “الحصص العادلة” من الضرائب.

وكانت قضية الضرائب واحدة من أكبر القضايا الاقتصادية التي شهدت الحملة الانتخابية لبايدن، الذي يرفض سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب، التي كانت تعتمد على تخفيض الضرائب المفروضة على الشركات الكبرى بدعوى أنها تحفز الاستثمار.

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