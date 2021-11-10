«الحج» ترصد غياب موظفي الشركات عن مرافقة المعتمرين.. والوزارة تتدخل

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الحج والعمرة أنها رصدت غياب موظفي شركات العمرة عن مرافقة المعتمرين أثناء الزيارة وأداء المناسك.

وأوضح م. هشام عبدالمنعم المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة أن وزارة الحج وما وضعه من وثائق وأنظمة تستهدف خدمة ضيوف الرحمن والاهتمام بهم وهذا من أولوياتها.

وأكد متحدث الوزارة أنه يجب على شركات العمرة تقديم جميع الخدمات اللازمة للحجاج والمعتمرين طيلة إقامتهم في المملكة وحتى عودتهم إلى بلادهم.

وقال: "مع ظروف الجائحة ورغم تخفيف الإجراءات إلا أن العمل بالأنظمة والتصاريح الصادرة من تطبيق اعتمرنا أو توكلنا من داخل أو خارج المملكة يتطلب الالتزام بمواعيد التفويج للحرم المكي الشريف".

وتابع متحدث الحج والعمرة أن "وثيقة الضوابط التي تم الإعلان عنها لموسم العمرة نصت على أن مجموعات المعتمرين المكونة من 20 معتمر يرافقها قائد لهذه المجموعة".

اقرأ أيضا:

«الجوازات» تجدد التذكير بمدة صلاحية «الجواز» للسفر لدول الخليج