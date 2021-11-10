46.4 مليون جرعة لقاح كورونا بالسعودية.. وتسجيل 49 حالة حرجة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن استقرار في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 49 حالة، وهو العدد نفسه الذي تم تسجيله أمس الثلاثاء، في الوقت الذي تم فيه إعطاء أكثر من 46 مليون جرعة لقاح كوورنا.

كانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الأربعاء، عن تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 549060 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 59 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 538049 حالة.

وأشارت إلى أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (46404588) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.