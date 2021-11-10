«المرور» يوجه نصيحة لقائدي المركبات لحماية الأطفال

الرياض - محمد عبدالله - وجه المرور السعودي رسالة لقائدي المركبات والآباء والأمهات أثناء اصطحاب أطفالهم داخل المركبة.

وقال المرور، في تغريدة عبر "تويتر": "على قائدي المركبات حماية أطفالهم بالحرص على استخدام أقفال الأمان بالأبواب الخلفية".

وفي وقت سابق، أوضح المرور السعودي، بأنه يمكن لغير السعوديين الحصول على رخصة قيادة عامة أو رخصة قيادة مركبات أشغال عامة.

جاء ذلك ردًّا على استفسار ورد إليه مفاده: «ممكن استفسار أنا يوجد معي رخصة خاصة وأريد استخراج رخصه عمومي هل ينفع استخراج رخصة عمومي خفيف بدون رخصة بلدي أم النظام اتغير هذا.. ولكم جزيل الشكر والتقدير».

ورد «المرور السعودي»: قائلًا :«وعليكم السلام، يجوز لغير السعوديين الحصول على رخصة قيادة عامة أو رخصة قيادة مركبات أشغال عامة على أن تتلاءم الرخصة مع مسمى مهنته.. سعدنا بتواصلك».

اقرأ أيضا:

«المرور»: يمكن لغير السعوديين الحصول على رخصة قيادة عامة بشرط