تقنية جديدة.. نجاح عملية «استبدال الركبة» لمريض بمستشفى الإمام عبدالرحمن

الرياض - محمد عبدالله - نجحت تقنية جديدة في عملية "استبدال الركبة" لمريض بمستشفى الإمام عبدالرحمن بن فيصل بتقليل الآلام المرافقة للعملية بنسبة 80%، واستطاع المريض تحريك ركبته بأريحية بعد يوم واحد من إجرائه للعملية.

وأوضح الطبيب المعالج للحالة خلال لقائه مع قناة "الإخبارية"، إن المريض لم يكن قادر على تحريك ركبته أكثر من 20 درجة، ولكن بعد العملية بأقل من 24 ساعة استطاع تحريك ركبته حتى 90 درجة دون مساعدة من أحد .

وأضاف أن التقنية تقلل مدة العلاج الطبيعي المرافق للعملية إلى أسابيع قليلة بعد أن كان يصل لمدة 3 أشهر من قبل. مشيراً إلى أن المريض يمكنه ترك المستشفى بعد ساعات من إجراء العملية ولا يحتاج اللجوء إلى المسكنات الشديدة والأدوية المخدرة كما كان الوضع من قبل .

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