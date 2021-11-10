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هل يجب التحري عن المستحقين عند إخراج الزكاة؟.. الشثري يوضح

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الرياض - محمد عبدالله - قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، اليوم الأربعاء، إن هناك 3 أنواع للذين يسألون الزكاة الأول من تعرف حاجته وفقره، وهذا لا حرج عليك من إعطائه والنوع الثاني من تعرف أنه بغير حاجة، وهذا لا يجوز أن يعطى من الزكاة.

وتابع خلال لقائه ببرنامج «فتاوى» المذاع عبر فضائية «»، اليوم الأربعاء، أن النوع الثالث من لا تعرف حاله وسألك أن تعطيه من الزكاة فأنظر إلى حاله، فإذا كان ظاهر أمره قوة والنشاط فلا تعطه، وإن لم يكن كذلك فلا حرج في إعطائه الزكاة.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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