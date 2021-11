«الأمن السيبراني» يصدر تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة بشأن ثغرات في 35 من منتجات "مايكروسوفت"

الرياض - محمد عبدالله - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة، بشأن تحديثات جديدة في منتجات «مايكروسوفت».

وأوضح المركز أن Microsoft أصدرت عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في نحو 35 من منتجاتها.

وشملت قائمة المنتجات التي صدرت لها تحديثات ما يلي:

3D Viewer

Azure

Azure RTOS

Azure Sphere

Microsoft Dynamics

Microsoft Edge (Chromium-based)

Microsoft Edge (Chromium-based) in IE Mode

Microsoft Exchange Server

Microsoft Office

Microsoft Office Access

Microsoft Office Excel

Microsoft Office SharePoint

Microsoft Office Word

Microsoft Windows

Microsoft Windows Codecs Library

Power BI

Role: Windows Hyper-V

Visual Studio

Visual Studio Code

Windows Active Directory

Windows COM

Windows Core Shell

Windows Cred SSProvider Protocol

Windows Defender

Windows Desktop Bridge

Windows Diagnostic Hub

Windows Fastfat Driver

Windows Feedback Hub

Windows Hello

Windows Installer

Windows Kernel

Windows NTFS

Windows RDP

Windows Scripting

Windows Virtual Machine Bus

وأوضح المركز الوطني للأمن السيبراني، أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ عدة مهام منها:

- هجمة حجب الخدمة (DoS attack)

- هجمة انتحال الشخصية (Spoofing)

- الكشف والإفصاح عن المعلومات

- ترقية ورفع الصلاحيات

- تجاوز مميزات الأمان

- تنفيذ برمجيات خبيثة عن بعد

وأوصى المركز، المستخدمين، بضرورة تحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Microsoft توضيحًا لهذه التحديثات، عبر الرابط التالي.. اضغط هنا، ولمعرفة طريقة التحديث اضغط هنا.

تحذير أمني رقم: 356-2021

تاريخ: 2021/11/10



