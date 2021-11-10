إطلاق عدد من الغزلان والمها العربي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

و تفقد وزير الداخلية المحمية، كما تم إطلاق عدد 70 من ظباء الريم، و 20 من المها العربي (الوضيحي).
ويأتي إطلاق هذه الأنواع من الكائنات الفطرية ضمن إطار جهود المحمية بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والقوات الخاصة للأمن البيئي، في إعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض، ولما لها من دور كبير في النظام البيئي، كما أنها تمثل جزءً من التراث الحضاري والتراث الطبيعي للمملكة وتسهم في إعادة التوازن البيئي.
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