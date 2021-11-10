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إطلاق عدد من الغزلان والمها العربي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية
أعلن وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف عن إطلاق عدد من...
منذ بداية الجائحة.. أول رحلة برية لأداء العمرة من الأردن إلى السعودية
قال أمين سر جمعية "وكلاء السياحة والسفر" في الأردن كمال أبو دياب إن أول حافلة برية لأداء العمرة ستنطلق السبت من الأردن باتجاه...
فتح باب القبول بكلية الاتصالات والإلكترونيات في جدة
أعلنت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة عن فتح باب القبول والتسجيل لدرجة البكالوريوس التقني الصباحي والمسائي للفصل التدريبي...
107 مليارات للمستفيدين في حساب المواطن
أودع، اليوم الأربعاء، برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين...
تنفيذ حكم القتل بحارق زوجته في القنفذة
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة.أقدم / عوده بن محمد...
مركز الدراسات والبحوث القانونية ينفذ دورات لتطوير الإدارات الحكومية
نفذ مركز الدراسات والبحوث القانونية أربع دورات تدريبية مختصة لقياديِّي الإدارات القانونية في القطاع الحكومي، بعنوان "تطوير...
30 ألف دعوى مُنجزة في ديوان المظالم
أنجزت المحاكم التابعة لديوان المظالم خلال الثلاثة الأشهر المنصرمة 30858 دعوى؛ كما عُقد لها 59571 جلسة رقمية وبنسبة إنجاز تبلغ 53% من حجم...
رحلات جماعية لرخص القيادة النسائية
شرع قائدو حافلات ومنظمو رحلات بالأحساء في تسيير رحلات جماعية للنساء للالتحاق بمدارس تعليم القيادة في كل من تبوك وحائل وعسير، وذلك...
كانت هذه تفاصيل خبر إحالة مواطن للنيابة بعد اعتدائه على زوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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