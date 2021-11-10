إحالة مواطن للنيابة بعد اعتدائه على زوجته

إطلاق عدد من الغزلان والمها العربي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية أعلن وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف عن إطلاق عدد من... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 05 ربيع الثاني 1443 هـ 05 ربيع الثاني 1443 هـ

منذ بداية الجائحة.. أول رحلة برية لأداء العمرة من الأردن إلى السعودية قال أمين سر جمعية "وكلاء السياحة والسفر" في الأردن كمال أبو دياب إن أول حافلة برية لأداء العمرة ستنطلق السبت من الأردن باتجاه... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 05 ربيع الثاني 1443 هـ 05 ربيع الثاني 1443 هـ

فتح باب القبول بكلية الاتصالات والإلكترونيات في جدة أعلنت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة عن فتح باب القبول والتسجيل لدرجة البكالوريوس التقني الصباحي والمسائي للفصل التدريبي... جدة : دوت الخليج جدة : دوت الخليج 05 ربيع الثاني 1443 هـ 05 ربيع الثاني 1443 هـ

107 مليارات للمستفيدين في حساب المواطن أودع، اليوم الأربعاء، برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 05 ربيع الثاني 1443 هـ 05 ربيع الثاني 1443 هـ

تنفيذ حكم القتل بحارق زوجته في القنفذة أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة.أقدم / عوده بن محمد... القنفذة: دوت الخليج القنفذة: دوت الخليج 05 ربيع الثاني 1443 هـ 05 ربيع الثاني 1443 هـ

مركز الدراسات والبحوث القانونية ينفذ دورات لتطوير الإدارات الحكومية نفذ مركز الدراسات والبحوث القانونية أربع دورات تدريبية مختصة لقياديِّي الإدارات القانونية في القطاع الحكومي، بعنوان "تطوير... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 05 ربيع الثاني 1443 هـ 05 ربيع الثاني 1443 هـ

30 ألف دعوى مُنجزة في ديوان المظالم أنجزت المحاكم التابعة لديوان المظالم خلال الثلاثة الأشهر المنصرمة 30858 دعوى؛ كما عُقد لها 59571 جلسة رقمية وبنسبة إنجاز تبلغ 53% من حجم... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 05 ربيع الثاني 1443 هـ 05 ربيع الثاني 1443 هـ

رحلات جماعية لرخص القيادة النسائية شرع قائدو حافلات ومنظمو رحلات بالأحساء في تسيير رحلات جماعية للنساء للالتحاق بمدارس تعليم القيادة في كل من تبوك وحائل وعسير، وذلك... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 05 ربيع الثاني 1443 هـ 05 ربيع الثاني 1443 هـ

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